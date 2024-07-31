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Олимпиада-2024. Легкая атлетика. Пальмизано, Перес, Лю Хун, Монтаг, Гарсия Леон поборются за медали в ходьбе на 20 км

Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Легкая атлетика Женщины Спортивная ходьба, 20 км Начало – 10:20 по московскому времени, прямая трансляция – сайт МОК.

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