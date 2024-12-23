Стоит ли России связываться со строительством Никарагуанского канала?

СтОит, еще как стоит!!! Никарагуа всегда за Россию - это раз, а во-вторых , этот канал принесет много пользы для России.

W

Walery

А почему нет? Россия должна иметь доход от такого канала... заодно обеспечит защиту центрально-американских государств! Они России доверяются! И что-то типа базы нам тоже там не помешает - там США будут ближеее !