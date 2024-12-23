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Стоит ли России связываться со строительством Никарагуанского канала?

Стоит ли России связываться со строительством Никарагуанского канала?

Стало известно о том, что Россию вновь приглашают поучаствовать в реализации проекта Никарагуанского канала, который должен стать прямым конкурентом Панамскому.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Доходчиво  написано  и умно.
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15 час.
Tania Еременко
СтОит, еще как стоит!!! Никарагуа всегда за Россию - это раз, а во-вторых , этот канал принесет много пользы для России.
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11 час.
W
Walery
А почему нет?   Россия должна иметь доход от такого канала... заодно обеспечит защиту центрально-американских государств!  Они России доверяются!  И что-то типа базы нам тоже там не помешает - там США будут ближеее !
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2 час.

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