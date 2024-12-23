Стало известно о том, что Россию вновь приглашают поучаствовать в реализации проекта Никарагуанского канала, который должен стать прямым конкурентом Панамскому.
Стоит ли России связываться со строительством Никарагуанского канала?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Доходчиво написано и умно.
Ответить
15 час.
Tania Еременко
СтОит, еще как стоит!!! Никарагуа всегда за Россию - это раз, а во-вторых , этот канал принесет много пользы для России.
Ответить
11 час.
W
Walery
А почему нет? Россия должна иметь доход от такого канала... заодно обеспечит защиту центрально-американских государств! Они России доверяются! И что-то типа базы нам тоже там не помешает - там США будут ближеее !
Ответить
2 час.
Свежие комментарии