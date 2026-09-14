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Медицина 2.0

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Раскрыт лучший способ укрепить психическое здоровье

Раскрыт лучший способ укрепить психическое здоровье

Психиатр Фернандо Мора раскрыл лучший, по его мнению, способ укрепить психическое здоровье. По словам Моры, существенное влияние на психическое благополучие оказывает внутренний диалог, который у многих людей является негативным.

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