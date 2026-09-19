Ягудин назвал отзыв нейтрального статуса у Валиевой и Кондратюка издевательством

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отреагировал на отказ Международного союза конькобежцев (ISU) выдавать нейтральный статус Камиле Валиевой, Марку Кондратюку.
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