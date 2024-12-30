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Наши снайпера готовят новогодний сюрприз оккупантам

Наши снайпера готовят новогодний сюрприз оккупантам

﻿Все фотографии сделаны в канун Нового 1943 года, Сталинград Советские снайперы вывели на огневую позицию в разрушенном Сталинграде снайпер 284-й стрелковой дивизии Василий Григорьевич Зайцев и его ученики отправляются в засаду Декабрь 1942 года Слева направо: Командующий 62-й армией генерал-лейтенант Василий Иванович Чуйков, командующий военными совета генерал-лейтенант Кузьма Акимович Гуров (умер в 1943 г.

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