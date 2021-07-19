Количество случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 190,4 млн

Количество зарегистрированных случаев заболевания COVID в мире 19 июля превысило 190,4 млн. Об этом сообщается на сайте американского университета Джонса Хопкинса.
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