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Сколько мест в новой Госдуме получит каждая партия – предварительные итоги ЦИК

Сколько мест в новой Госдуме получит каждая партия – предварительные итоги ЦИК

Глава ЦИК России Элла Памфилова объявила предварительные результаты выборов в Госдуму. По ее словам, итоговая явка избирателей превысила 59%, это больше, чем на всех предшествовавших думских выборах.

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