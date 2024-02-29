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Макрон, пробный шар и пробная оглобля

Макрон, пробный шар и пробная оглобля

Нет, Макрон не оговорился, не пошутил и не блефует. И даже не пугает. Макрон бросил очередной пробный шар с целью оценить нашу реакцию (правильнее сказать, это его бросили в качестве пробного шара).

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Комментарии
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Natalija Osminina
Смешно. Вооружения у европейского альянса нет - автоматы, гранаты в руках  иностранной бригады  из 2 500  рыл? Ну,  еще на три дня работы. И это НИКАК НЕ РЕШИТ ПРОБЛЕМУ И ИСХОД ВОЙНЫ РОССИИ С КОЛЛЕКТИВНЫМ ЗАПАДОМ. Единственное оставшееся оружие Европы- это дальнобойное . Если рискнут -  тут и сказочке конец- наконец-то Россия отбомбится по военным аэродромам, базам и заводам европейских нацистов. И на этом гештальт украинского конфликта будет закрыт НАВСЕГДА,
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12 час.
ДГ
Дмитрий Гром
ВАШИ СЛОВА ДА БОГУ В УШИ .........................
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8 час.
Natalija Osminina
Да Он это и так это знает и главное, ДЕЛАЕТ руками России. Сейчас все крысы побежали по миру в поисках последнего вооружения. России остается только выявлять скрытые поползновения и наказывать  страны, сотрудничающие с нацистами. Сейчас  на очереди Индия. До этого был Эквадор, который резко передумал отправлять советский &quot;металлолом&quot; на Украину.  Их, кстати, еще и сильно затопило- не надо злить Путина))) США приняли твердое решение не вмешиваться в уничтожение Россией Европы. А то, что она будет загнана Россией под плинтус НАВСЕГДА, а не на очередные 100 лет, так это потому, что западной цивилизации приходит эволюционный конец. В западной Европе будет Халифат, а восточная Европа станет Российской сферой влияния.
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8 час.

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