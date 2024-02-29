Макрон, пробный шар и пробная оглобля

Смешно. Вооружения у европейского альянса нет - автоматы, гранаты в руках иностранной бригады из 2 500 рыл? Ну, еще на три дня работы. И это НИКАК НЕ РЕШИТ ПРОБЛЕМУ И ИСХОД ВОЙНЫ РОССИИ С КОЛЛЕКТИВНЫМ ЗАПАДОМ. Единственное оставшееся оружие Европы- это дальнобойное . Если рискнут - тут и сказочке конец- наконец-то Россия отбомбится по военным аэродромам, базам и заводам европейских нацистов. И на этом гештальт украинского конфликта будет закрыт НАВСЕГДА,

Natalija Osminina

Да Он это и так это знает и главное, ДЕЛАЕТ руками России. Сейчас все крысы побежали по миру в поисках последнего вооружения. России остается только выявлять скрытые поползновения и наказывать страны, сотрудничающие с нацистами. Сейчас на очереди Индия. До этого был Эквадор, который резко передумал отправлять советский "металлолом" на Украину. Их, кстати, еще и сильно затопило- не надо злить Путина))) США приняли твердое решение не вмешиваться в уничтожение Россией Европы. А то, что она будет загнана Россией под плинтус НАВСЕГДА, а не на очередные 100 лет, так это потому, что западной цивилизации приходит эволюционный конец. В западной Европе будет Халифат, а восточная Европа станет Российской сферой влияния.