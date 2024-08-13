Провинция.ру
Свежие новостиMain
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Провинция.ру

241 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Два метра... Не указано, какая у ней рабочая модель, какого веса. Вообще самарские хорошие ребята. Помнится, там опор...5-летняя девочка ...
  • А Кудасов
    Под японку нарядили. Не могём устоять перед иностранным.5-летняя девочка ...
  • tsan tsan
    И правильно сделала. В таком возрасте ЭТО не лечится. Обеспечьте обезболивающими и дайте спокойно уйти.Актриса Светлана ...

5-летняя девочка из Самары установила рекорд России по метанию ножей в цель

5-летняя девочка из Самары установила рекорд России по метанию ножей в цель

На Дне физкультурника в Самаре, который состоялся 10 августа на набережной города, маленькая горожанка поставила новый рекорд страны по метанию ножей .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А Кудасов
Под японку нарядили. Не могём устоять перед иностранным.
Ответить
21 час.
Виктор Луговой
Два метра... Не указано, какая у ней рабочая модель, какого веса. Вообще самарские хорошие ребята. Помнится, там опора на классику, не безоборотники. Обязательно протащим дисциплинку в новую Олимпийскую программу, это булет лучше всяких кёрлингов... Единственно - есть подозрение, что будет сильнейшая конкуренция Китая, их ребята у наших переняли разные варианты безоборотки и сегодня с этим очень хороши.
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх