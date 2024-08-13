На Дне физкультурника в Самаре, который состоялся 10 августа на набережной города, маленькая горожанка поставила новый рекорд страны по метанию ножей .
5-летняя девочка из Самары установила рекорд России по метанию ножей в цель
Комментарии
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А Кудасов
Под японку нарядили. Не могём устоять перед иностранным.
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21 час.
Виктор Луговой
Два метра... Не указано, какая у ней рабочая модель, какого веса. Вообще самарские хорошие ребята. Помнится, там опора на классику, не безоборотники. Обязательно протащим дисциплинку в новую Олимпийскую программу, это булет лучше всяких кёрлингов... Единственно - есть подозрение, что будет сильнейшая конкуренция Китая, их ребята у наших переняли разные варианты безоборотки и сегодня с этим очень хороши.
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20 час.
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