5-летняя девочка из Самары установила рекорд России по метанию ножей в цель

Виктор Луговой

Два метра... Не указано, какая у ней рабочая модель, какого веса. Вообще самарские хорошие ребята. Помнится, там опора на классику, не безоборотники. Обязательно протащим дисциплинку в новую Олимпийскую программу, это булет лучше всяких кёрлингов... Единственно - есть подозрение, что будет сильнейшая конкуренция Китая, их ребята у наших переняли разные варианты безоборотки и сегодня с этим очень хороши.