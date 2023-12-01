ВВС Израиля нарушают воздушное пространство Ливана и совершают разведывательные полеты

Вторжение ВВС Израиля в воздушное пространство Ливана продолжаются. По данным агентства Al Wataniya, самолеты были замечены в небе над городом Набатия и его окрестностями, где находятся базы шиитской вооруженной милиции «Хезболлах».
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