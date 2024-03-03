Можно ли ребенку спать с ночником?

Воспитатель Ня и Кафа спросили об этом у консультанта по детскому сну. 123RF/legion-media.ruЭтот материал нам помогли подготовить психолог, консультант по детскому сну Светлана Карпович и герои мультсериала «Тикабо» Воспитатель Ня и Кафа.
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