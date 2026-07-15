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RT Russia

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Два сухогруза с грузом военного назначения уничтожены в порту Одесса

Два сухогруза с грузом военного назначения уничтожены в порту Одесса

Два сухогруза с грузом военного назначения поражены в порту Одесса, сообщило Минобороны России. «Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в порту Одесса — два сухогруза с грузом военного назначения, находящиеся на рейде порта в ожидании разгрузки», — говорится в сообщении.

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