Два сухогруза с грузом военного назначения уничтожены в порту Одесса

Два сухогруза с грузом военного назначения поражены в порту Одесса, сообщило Минобороны России. «Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в порту Одесса — два сухогруза с грузом военного назначения, находящиеся на рейде порта в ожидании разгрузки», — говорится в сообщении.