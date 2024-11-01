19-летний житель Владивостока отправится в тюрьму на 10 лет за мошенничество

19-летний житель Владивостока, обманывавший пенсионеров под видом полицейского, признан виновным. Едва достигшему совершеннолетия приморцу придется провести за решеткой 10 лет, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
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