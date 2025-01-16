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30 снимков, которые заставят вас взглянуть на них дважды

30 снимков, которые заставят вас взглянуть на них дважды

Когда вы смотрите на небо, усеянное пушистыми облаками, что вы видите? Может быть, представляете слона, держащего воздушный шар? Или огнедышащего дракона? Это неудивительно, ведь наш мозг стремится к распознаванию знакомых образов и форм.

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