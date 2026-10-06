Сильный шторм в Финляндии принёс неожиданную пользу всей стране

Непогода, прошедшая по Финляндии, лишила электричества тысячи домохозяйств. Вместе с тем в последствиях бури местные средства массовой информации разглядели неожиданный плюс.
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