Театр абсурда
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Театр абсурда

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    Нам некогда заниматься воспитанием тех. кто хочет заработать на России. да ещё и напинать её за это. Пусть на родине ...Мигранты поджигаю...
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Прописал 2-х мигрантов - заплати штраф 500 000р. или 3 года тюрьмы: это должны знать все, чтобы не "зайти на хату"

Прописал 2-х мигрантов - заплати штраф 500 000р. или 3 года тюрьмы: это должны знать все, чтобы не "зайти на хату"

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Комментарии
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И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Я не понимайт А.Невский возил дань в Средняю Азию.там же получил ярлык на правление и не он один и не одну сотню лет...история она циклична                                                                Он ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение - в том числе и прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашествию с Запада. Почему? А потому что ордынцы вели себя нагло, но они не затрагивали главного - нашего языка, традиций, культуры, на что претендовали западные завоеватели. И вот это - самое главное, потому что если разрушается культура, традиции и история народа, то народ постепенно начинает исчезать как этнос&quot;.
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3 час.
tsan tsan
Поздравляю! Вы сделали новое историко-географическое открытие - &quot;А.Невский возил дань в Среднюю Азию&quot;.
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2 час.
И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
это не я                                                                                              &quot;Он ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение - в том числе и прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашествию с Запада. Почему? А потому что ордынцы вели себя нагло, но они не затрагивали главного - нашего языка, традиций, культуры, на что претендовали западные завоеватели. И вот это - самое главное, потому что если разрушается культура, традиции и история народа, то народ постепенно начинает исчезать как этнос&quot;.
Ответить
2 час.

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