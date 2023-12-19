Прописал 2-х мигрантов - заплати штраф 500 000р. или 3 года тюрьмы: это должны знать все, чтобы не "зайти на хату"

И

ИЗРАЭЛЬХЭНДС

Я не понимайт А.Невский возил дань в Средняю Азию.там же получил ярлык на правление и не он один и не одну сотню лет...история она циклична Он ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение - в том числе и прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашествию с Запада. Почему? А потому что ордынцы вели себя нагло, но они не затрагивали главного - нашего языка, традиций, культуры, на что претендовали западные завоеватели. И вот это - самое главное, потому что если разрушается культура, традиции и история народа, то народ постепенно начинает исчезать как этнос".