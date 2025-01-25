В США приостановили программу, позволявшую переезжать в страну украинцам

Министерство внутренней безопасности США приостановило ряд программ, позволявших мигрантам временно поселиться в стране, в том числе ключевую инициативу Uniting for Ukraine, разрешавшую въезд украинцам, у которых есть спонсор на территории Соединенных Штатов.
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