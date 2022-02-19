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0:0 в Будапеште - «Ференцварош» при Черчесове очков потерял больше, чем набрал

0:0 в Будапеште - «Ференцварош» при Черчесове очков потерял больше, чем набрал

«Ференцварош», которым руководит Станислав Черчесов, в столичном дерби, прошедшим в рамках 21-го тура чемпионата Венгрии, не сумел обыграть МТК.

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