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Мбаппе о 0:2 с Германией: «У Франции был дефицит лидерства. Нас переиграли по всем статьям. Это кое-что значит, даже если матч товарищеский»

Сегодня «трехцветные» проведут еще один товарищеский матч – против сборной Чили.  «Приходить на пресс-конференции – это моя сфера ответственности, тем более после поражений.

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