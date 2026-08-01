📷❗️В ходе учений RIMPAC 2026 ВМС США применили два автономных безэкипажных катера GARC производства BlackSea Technologies для поражения списанного десантного корабля USS Peleliu.
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📷❗️В ходе учений RIMPAC 2026 ВМС США применили два автономных безэкипажных катера GARC производства BlackSea Technologies для поражения списанного десантного корабля USS Peleliu.