Page Six: Том Круз расстался с россиянкой Хайровой из-за ее бывшего мужа

Некоторое время назад стало известно, что Том Круз закрутил роман с россиянкой Эльсиной Хайровой. Отношения для артиста оказались серьезными, он много времени проводил со своей избранницей впервые за долгое время холостятской жизни.
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