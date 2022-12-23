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Диаш выбыл на месяц из-за травмы, полученной в игре со Швейцарией. Он отыграл матч с Марокко с повреждением

Рубен Диаш пропустит месяц из-за мышечной травмы. Как сообщает журналист Зак Лоуи, защитник сборной Португалии и «Манчестер Сити» получил повреждение в 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1).

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