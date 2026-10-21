Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров в эфире«Радио Крым» рассказал, что яркая Луна и городская засветка могут помешать крымчанам наблюдать за Орионидами — метеорным потоком, который можно будет увидеть в ночь на 22 октября.
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