Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров в эфире«Радио Крым» рассказал, что яркая Луна и городская засветка могут помешать крымчанам наблюдать за Орионидами — метеорным потоком, который можно будет увидеть в ночь на 22 октября.