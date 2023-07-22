В Испании, переживающей сильную засуху второй год подряд, ожидается серьезное падение производства оливкового масла

В Испании ожидается дальнейшее снижение производства оливкового масла, которое второй год подряд страдает от сильной засухи Турция систематически увеличивает свою долю на рынке оливок за счет новых производственных стратегий и увеличения экспорта.
В Испании ожидается дальнейшее снижение производства оливкового масла, которое второй год подряд страдает от сильной засухи Турция систематически увеличивает свою долю на рынке оливок за счет новых производственных стратегий и увеличения экспорта.
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