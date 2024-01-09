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Несекретные материалы

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Щит и меч: как российское оружие научилось пробивать натовскую ПВО на Украине

Щит и меч: как российское оружие научилось пробивать натовскую ПВО на Украине

Одной из главных проблем, с которыми столкнулась Россия в ходе проведения специальной военной операции на Украине, стала невозможность полноценно использовать свою «дальнюю руку».

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Комментарии
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Геннадий Сытник
Читаю начало статьи и вспоминаю старый анекдот про собаку, которую научили говорить - ой, пиздит, ой пиздит!!!
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16 час.

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