Harvard Youth Poll: “Among 18-to-29-year-olds, 9% say the nation is generally headed in the right direction, 62% say it is off on the wrong track, and 26% are unsure.
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