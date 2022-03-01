Южный фронт ВСУ разбит, российская армия быстро продвигается к Южно-Украинской АЭС

Политика как она есть

Российские войска продолжают наступление в Херсонской и Николаевской областях на юге Украине. Практически не встречая никакого сопротивления и миновав Николаев, ВС РФ глубоко продвинулись вглубь региона, практически дойдя до северных границ области.