Новая инициатива в Госдуме: штрафы и мобилизация при разводе Елена Галицкая18 января 2024 года депутат Госдумы Виталий Милонов выдвинул предложение о введении штрафа в размере 100 тысяч рублей и направлении граждан в зону специальной военной операции, если они решают развестись.
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