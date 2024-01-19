Новая инициатива в Госдуме: штрафы и мобилизация при разводе Елена Галицкая18 января 2024 года депутат Госдумы Виталий Милонов выдвинул предложение о введении штрафа в размере 100 тысяч рублей и направлении граждан в зону специальной военной операции, если они решают развестись.