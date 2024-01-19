НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FTimes

105 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Сорокин
    Заседание госдурыНовая инициатива ...
  • Вовладар Даров
    Пробежалась по верхушкам! Такие предсказания можно фантазировать наматывая клубок с нитками под пледом!!!Пугающие предсказ...
  • Олег Тимофеев
    Когда кто заплатит.Рок-легенда Юрий ...

Новая инициатива в Госдуме: штрафы и мобилизация при разводе

Новая инициатива в Госдуме: штрафы и мобилизация при разводе

Новая инициатива в Госдуме: штрафы и мобилизация при разводе Елена Галицкая18 января 2024 года депутат Госдумы Виталий Милонов выдвинул предложение о введении штрафа в размере 100 тысяч рублей и направлении граждан в зону специальной военной операции, если они решают развестись.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений Сорокин
Заседание госдуры
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх