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Назван основной кандидат на пост тренера «Спартака»

Назван основной кандидат на пост тренера «Спартака»

Накануне клуб объявил об увольнении Гильермо Абаскаля.фото: spartak.com--> Основным кандидатом на пост нового главного тренера московского «Спартака» является нидерландский специалист Паскаль Янсен, сообщил авторитетный европейский инсайдер Фабрицио Романо.

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