В бархатный сезон на Большой Сочи приходится 62% бронирований

Спрос на черноморские курорты Краснодарского края в бархатный сезон увеличился в 1,5 раза.Большая часть бронирований в бархатный сезон — 62% — приходится на Большой Сочи (Сочи, Адлер, Лазаревское, Сириус, Красная Поляна, Лоо, Хоста, Якорная Щель, Дагомыс, Аше), сообщает РБК Краснодар со ссылкой на данные платформы бронирования Bronevik.