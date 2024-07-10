В бархатный сезон на Большой Сочи приходится 62% бронирований

Спрос на черноморские курорты Краснодарского края в бархатный сезон увеличился в 1,5 раза.Большая часть бронирований в бархатный сезон — 62% — приходится на Большой Сочи (Сочи, Адлер, Лазаревское, Сириус, Красная Поляна, Лоо, Хоста, Якорная Щель, Дагомыс, Аше), сообщает РБК Краснодар со ссылкой на данные платформы бронирования Bronevik.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Саудовская Аравия поставила ультиматум G7: Конфискации активов России обернётся катастрофой для Европы
- Британцы прибыли вовремя, а дальше – всё в труху: Одесса готовится домой. Началась ключевая фаза партизанской войны
- Исчезни, если хочешь жить: Су-27 совершил один из самых красивых перехватов в истории
Свежие комментарии