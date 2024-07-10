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В бархатный сезон на Большой Сочи приходится 62% бронирований

В бархатный сезон на Большой Сочи приходится 62% бронирований

Спрос на черноморские курорты Краснодарского края в бархатный сезон увеличился в 1,5 раза.Большая часть бронирований в бархатный сезон — 62% — приходится на Большой Сочи (Сочи, Адлер, Лазаревское, Сириус, Красная Поляна, Лоо, Хоста, Якорная Щель, Дагомыс, Аше), сообщает РБК Краснодар со ссылкой на данные платформы бронирования Bronevik.

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