Министр обороны Японии Кихара: При крушении 2 военных вертолётов погиб человек Один человек погиб, семеро считаются пропавшими без вести в результате крушения двух военных вертолётов в Японии, рассказал на пресс-конференции министр обороны страны Минору Кихара.