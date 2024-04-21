Министр обороны Японии Кихара: При крушении 2 военных вертолётов погиб человек Один человек погиб, семеро считаются пропавшими без вести в результате крушения двух военных вертолётов в Японии, рассказал на пресс-конференции министр обороны страны Минору Кихара.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии