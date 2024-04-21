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Министр обороны Японии Кихара: При крушении 2 военных вертолётов погиб человек

Министр обороны Японии Кихара: При крушении 2 военных вертолётов погиб человек Один человек погиб, семеро считаются пропавшими без вести в результате крушения двух военных вертолётов в Японии, рассказал на пресс-конференции министр обороны страны Минору Кихара.

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