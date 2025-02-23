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Мода и Шоу-бизнес

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Сарик Андреасян ответил на ироничное поздравление беременной Лизы Моряк с 23 Февраля: «Я бессмертный, не беспокойся!»

Сарик Андреасян ответил на ироничное поздравление беременной Лизы Моряк с 23 Февраля: «Я бессмертный, не беспокойся!»

Звездная пара Сарик Андреасян и Лиза Моряк давно приучили подписчиков к шутливому тону своих постов. Недавно актриса, например, поделилась списком правил, которые неукоснительно соблюдаются в супружеской спальне.

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