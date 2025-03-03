The Eurasian Times: Маск для Зеленского куда страшнее «Искандеров» и «Калибров»

Отключение Starlink на территории Украины парализует все операции ВСУ Константин Ольшанский Фото: Airman 1st Class Sebastian Romaw/Keystone Press Agency/Global Look Press Мало кто верит в заверения Илона Маска о том, что он пока не намерен отключать украинских военных от Starlink.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии