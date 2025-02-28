«Вы кушаете, потому что мы, армяне, вас кормим»

Мой Нижний Новгород Дерзким армянином оказался преподаватель Нижегородского филиала Московского гуманитарно-экономического университета Авакян Эрик ВиленовичПо словам сотрудников магазина, двое мужчин ругались матом на кассе самообслуживания, на что продавец сделала им замечание, в ответ она услышала оскорбления.
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