«Вы кушаете, потому что мы, армяне, вас кормим»

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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Андрей
забыл армян про вайкуле...кормилицу Союза...Надо всех подобных в 24 часа отправлять на этническую родину.
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23 час.
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