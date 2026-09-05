Роспотребнадзор сообщил о начале второго пика активности клещей

В России начался второй пик активности клещей, который может сохраниться до заморозков. Об этом сообщил Роспотребнадзор на своей странице во «ВКонтакте».
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