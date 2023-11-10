Титов об отзыве иска в CAS: «После того, как совет FIG узаконил поправки, дающие право нас отстранять, юридически наш кейс стал ничтожным»

Ранее стало известно, что все российские спортивные федерации отозвали из Cпортивного арбитражного суда (CAS) иски на решение об отстранении от международных стартов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Грант – Линекеру: «ХАМАС убивал и расчленял детей, насиловал и сжигал женщин, обезглавливал людей, и что ты сделал? Ничего. Тишина. Мое уважение исчезло»
- Хесус Медина: «Советую знакомым не верить образу России в американских фильмах. Не надо мыслить стереотипами»
- Игорь Акинфеев: «У меня три высших образования – не знаю, остановлюсь ли на этом. Образование важно для любого человека – вдруг детям надо помочь с уроками, а ты все забыл»
Свежие комментарии