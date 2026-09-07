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В России за восемь месяцев выявили почти 500 завозных случаев опасных инфекций

В России за восемь месяцев выявили почти 500 завозных случаев опасных инфекций

Глава Роспотребнадзора связала ситуацию в том числе с напряженной эпидемиологической обстановкой, которая сохраняется во многих странах Почти 500 завозных случаев опасных инфекционных заболеваний выявили в России за восемь месяцев 2026 года.

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