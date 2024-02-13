Даванков внес в ГД РФ законопроект о депортации мигрантов за домогательства

Александр Лагуткин

Уже находят схроны с оружием, принадлежащие диаспорам. В свободное время молодежь мигрантов проводит в бойцовских клубах, готовясь стать боевиками российского варианта ИГИЛ. Есть попытки контроля подобием шариатских патрулей из приезжих на наших улицах. Девушку избили за шорты на пробежке, с подростка скальп срезали вместе с волосами, когда дикарям их цвет не понравился. В Питере представители диаспоры развлекались избиениями прохожих на улицах под камеру, пользуясь влиянием диаспоры и её связями с властью и силовиками. В Ижвске, пролезшие за деньги в полицию представители диаспоры, запугивали и насиловали девочек- подростков, продавали их попользоваться членам диаспоры. Когда всплыло, то разваливали дело, запугивали родителей, пострадавших, помогали скрыться наиболее активным членам банды. В связи с этим назрела необходимость принятия Думой пакета законов, который обеспечил бы введение для всех въезжающих в Россию визового режима. Никакого гражданства родственникам. У них есть свои страны, где они вырезали русских. Пусть там живут и размножаются. Въезд для работы только по временной рабочей визе с проживанием в закрытых и охраняемых рабочих вахтовых поселках. Без права выхода из них. За малейшее нарушения режима, закона или хулиганство, - немедленная депортация с пожизненным запретом на въезд. Для всех уже купивших гражданство установить коллективную ответственность. Любой из семьи, вне зависимости от возраста, нарушивший закон или совершивший хулиганские действия, лишается гражданства вместе с близкими родственниками и все скопом немедленно депортируются из России с запретом на въезд. Диаспоры законодательно запретить, объявив их преступными сообществами. Применить к ним принцип коллективной ответственности, лишая гражданства и депортируя за участие в диаспоре. Контрольной проверкой знания языка у купивших гражданство, выявить продажных чиновников. Их решения о гражданстве аннулировать.