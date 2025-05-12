В Москве открылись первые прогулочные маршруты фестиваля «Сады и цветы»

В Москве в рамках ландшафтного фестиваля «Сады и цветы» открылись новые прогулочные маршруты. Один из них начинается в ботаническом саду на Манежной площади, где можно увидеть редкие южные растения и тропический водопад.
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