Zeus GPU от Bolt Graphics подходит для игр, рендеринга, моделирования, и как утверждает...

Zeus GPU от Bolt Graphics подходит для игр, рендеринга, моделирования, и как утверждается в 10 раз быстрее, чем RTX 5090Калифорнийский стартап Bolt Graphics представил свою новую платформу Zeus GPU, предназначенную для игр, рендеринга и моделирования суперкомпьютеров.