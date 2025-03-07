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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Zeus GPU от Bolt Graphics подходит для игр, рендеринга, моделирования, и как утверждает...

Zeus GPU от Bolt Graphics подходит для игр, рендеринга, моделирования, и как утверждает...

Zeus GPU от Bolt Graphics подходит для игр, рендеринга, моделирования, и как утверждается в 10 раз быстрее, чем RTX 5090Калифорнийский стартап Bolt Graphics представил свою новую платформу Zeus GPU, предназначенную для игр, рендеринга и моделирования суперкомпьютеров.

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