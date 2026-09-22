МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС
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МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

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На Барышихе обустроили новую площадку для полноценной силовой тренировки

Многофункциональное спортивное пространство обустроили на улице Барышиха. Здесь установили тренажеры для жима ногами и от груди, шведскую стенку, а также оборудование для развития силы и выносливости.

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