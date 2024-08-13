Трамп назвал Путина хорошим переговорщиком

Кандидат в президенты от Республиканский партии США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина хорошим переговорщиком, отметив, что украинский конфликт начался из-за «глупости» нынешнего главы государства Джо Байдена.
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