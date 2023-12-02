В Краснодаре открыли долгожданный Николаевский бульвар

Новый бульвар на Гидрострое люди ждали несколько летЗа благоустройство Николаевского бульвара в микрорайоне Почтовом жители в ходе рейтингового голосования высказались ещё в 2021 году, а в 2022 – должны были получить новую общественную территорию.