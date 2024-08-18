В муниципальную гостиницу Омска «Иртыш» заказали беседку за 1,3 миллиона. Ее установят на территории отеля.
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В муниципальную гостиницу Омска «Иртыш» заказали беседку за 1,3 миллиона. Ее установят на территории отеля.