Частное солнечное затмение 29 марта будет видно на севере России – астроном.Тень Луны, которая закроет часть Солнца от наблюдателей на Земле, пройдет по северным регионам нашей страны, поэтому в Крыму затмение наблюдать не удастся, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" научный сотрудник … .