Мэр Новосибирска уволил главу дептранса Константина Васильева

Чиновник прекратил выполнять свои обязанности с 15 декабря.Утром в пятницу, 15 декабря, стало известно, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал распоряжение, согласно которому начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев покидает свой пост.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии