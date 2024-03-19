1,7 трлн рублей потрачено на выплаты детям безработных и мигрантов в 2023

На основании данных ФМС/МВД и МИД о числе получивших гражданство, а также оценки этнического состава мигрантов, получим следующую динамику получения гражданства:Способы получения гражданстваВ 2002 году был принят закон о гражданстве, в соответствии с которым процесс получения гражданства должен занимать 6 лет от момента получения разрешения на временное проживание РВП до получения гражданства.