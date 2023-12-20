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Губернатор Кубани заявил о планах международного экспорта

Губернатор Кубани заявил о планах международного экспорта

Товары Краснодарского края должны выйти на рынки Азии и Африки.Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своих соцсетях высказался о том, что на внутреннем рынки местные товары уже зарекомендовали себя как качественные.

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