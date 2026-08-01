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#Сплетни с укро - телеги (для понимания ситуации с другой стороны + полезные

#Сплетни с укро - телеги (для понимания ситуации с другой стороны + полезные сливы, как есть - без комментариев, НЕ ВЕРИТЬ всему 😉): ⚡️Ночью РФ нанесла массированный удар баллистическими ракетами по Киеву - девять человек погибли, 23 пострадали; - пожары и разрушения в семи районах; - Минобороны РФ заявило, что било по многочисленным целям ВПК; - Зе заявил, что из 27 баллистических ракет ПВО сбило ОДНУ.

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Комментарии
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Анатолий Иванов
Забористая дурь у гнома.
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1 м.