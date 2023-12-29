Небензя анонсировал «самые плохие новости» для Украины и Запада

Киевскому режиму и государствам Запада в ближайшее время стоит ожидать «самых плохих новостей». Об этом, выступая на заседании Совбеза Организации Объединенных Наций, заявил глава российской миссии в ООН Василий Небензя.
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